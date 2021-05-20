В далеком 2018 году на выставке Е3 компания Bethesda Softworks анонсировала научно-фантастическую ролевую игру Starfield, которая, по словам разработчиков, находится в активной разработке еще с 2015 года. Несмотря на то, что подробностей о ней и по сей день мало, одного тизера хватило, чтобы множество фанов студии с нетерпением ожидали релиза.

Интересно Bethesda позволит создать персонажа для Starfield своему "самому богатому фанату"

Однако, похоже, что и в геймерском "зале ожидания" наступил праздник. Авторитетные инсайдеры во главе с Джеффом Граббом, который рассказал об этом в своем подкасте The Game Mess Show Live, в один голос заявляют: Starfield станет частью общей презентации Bethesda и Microsoft на Е3 2021 (12-15 июня) и именно там разработчики наконец поделятся с публикой долгожданными подробностями об амбициозном проекте. Чего же ждать геймерам? Мы собрали для вас все последние слухи об игре, чтобы проверить, какие из них окажутся правдивыми.

Новый эксклюзив для Microsoft?

В своем аккаунте в твитере тот же таки Джефф Грабб сообщил читателям о том, что Starfield выйдет эксклюзивно для ПК и консолей Xbox.

Другие представители индустрии и журналисты по-разному отреагировали на пост Грабба. Однако, никто не смог полностью подтвердить или опровергнуть информацию об эксклюзивности.

Некоторые ограничились общими фразами. Например, Том Уоррен с портала The Vergeв ответ на пост Грабба сказал:

Эксклюзивы Bethesda в будущем будут чрезвычайно важны для Xbox. А на Е3 мы как раз увидим, как Microsoft начнут объединять Xbox и Bethesda.

Игровой аналитик и инсайдер Даниель Ахмад, тоже не обошел эту тему стороной. Он указал на то, что по-прежнему главное конкурентное преимущество подписки Xbox Game Pass – появление игр в день их выхода. Поэтому компания Microsoft продолжит развивать свой сервис и следует ожидать выхода Starfield эксклюзивно как раз в составе Game Pass.

Каким будет геймплей?

По слухам, появившимся на форуме Resetera, Starfield будет чем-то средним между No Man's Sky и Outer Wilds, отойдя при этом от механик похожих на Mass Effect. Таким образом игра планирует больше сосредоточиться на изучении космоса и планет, чем на экшене и войне с инопланетными формами жизни.

Тизер игр Starfield

На это также могут указывать скриншоты "билда" игры трехлетней давности, недавно попавшие в сеть. Пользователь твитера и, как он сам себя называет, "видеоигровой детектив" под ником SKULLZI сумел найти изображения, которые якобы показывают состояние игры на момент 2018 года, именно тогда, когда был опубликован первый и единственный ее тизер.

Якобы скриншоты из Starfield версии 2018 / изображение из Twitter SKULLZI

Благодаря этим изображением, геймеры сделали предположение, что игра будет больше сосредоточена на построении собственных баз или даже звездолетов, однако наличие оружия все же не исключает серьезных военных конфликтов.

Том Круз аналог Киану Ривза от Bethesda?

Наверное самой "хайповой" новостью об игре стали недавние слухи о том, что главную роль в ней мог сыграть известный голливудский актер Том Круз. Информация начала распространяться с поста на Reddit со ссылкой на трех инсайдеров Deverell, JBG и Mousey с Discord-сервера Starfield, по информации которых, Bethesda наняла звезду франшизы "Миссии невыполнима" для участия в своей масштабной космической RPG.

Том Круз на обложке фильма / изображение thefpsreview.com

Своеобразным доказательством этой теории, информаторы называют сообщение 2018 года от официального аккаунта Bethesda Game Studios в твиттере, в котором разработчики открыто приглашали Круза поработать над их следующим проектом.

На данный момент сложно сказать, насколько эти предположения соответствуют действительности, однако участие кинозвезд в больших игровых проектах уже давно не в новинку. В той же Cyberpunk 2077 одну из центральных ролей сыграл Киану Ривз, а к работе над Death Stranding были приглашены сразу несколько известных актеров, в том числе Мадс Миккельсен, Норман Ридус и Сейду. Поэтому, если Starfield действительно настолько амбициозный проект, как было заявлено, участие в нем настоящей звезды кино не стало бы ни для кого сюрпризом.

Когда ждать релиз?

Некоторые инсайдеры и журналисты утверждают, что проект уже практически готов и поступит в продажу совсем скоро после летней презентации – уже осенью этого года. Другие же настроены менее оптимистично и не исключают возможную задержку новой игры Bethesda Game Studios как минимум до начала 2022 года, в том числе на фоне усложнения производства, вызванного пандемией COVID-19.

В стан "пессимистов" присоединился продюсер и соведущий подкаста Kinda Funny Games Блессинг Адеойе-младший, который в одном из выпусков своего шоу заявил, что премьера Starfield состоится весной следующего года, то есть в первом квартале 2022–го. Что примечательно, со словами Блессинга согласились уже знакомые нам Джефф Грабб и SKULLZI.

Итак, это все актуальные слухи о Starfield на этот день, однако окажутся хотя бы какие-то из них правдивыми покажет только время и, собственно, конференция Е3 2021, а все, что остается нам с вами – ожидание и единственный официальный тизер.