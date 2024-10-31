Українці нарешті досягли перших результатів на DreamLeague, але це не рятує команду Palianytsia

Четвертий день DreamLeague Season 24 минув майже так само, як і попередній, за винятком того, що українська команда Palianytsia нарешті виграла свою першу карту. Ось як це було.

Деталі четвертого дня DreamLeague S24

Це був заключний день групового етапу 24-го сезону DreamLeague. Тепер визначилися всі учасники другого етапу турніру з Dota 2, який розігрує один мільйон доларів серед 16 команд, пише CyberScore.

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У групі A лідером стала PARIVISION. Вона розмістилася на першому місці таблиці, вигравши зустріч з Nigma Galaxy (2:0) і зігравши в нічию (1:1) з Team Liquid. Друге місце утримує Team Liquid, яка, крім двобою з PARIVISION, протистояла Xtreme Gaming, здобувши нічию (1:1). Третє і четверте місця забрали Xtreme Gaming і BetBoom Team.

Команди Gaimin Gladiators, AVULUS, Nouns і Nigma Galaxy вибувають із турніру.

Група B показала наступні результати:

Team Falcons зі значним відривом очолили групу B, закінчивши етап лише з двома втраченими картами.

За ними йдуть Tundra Esports і Team Waska.

Далі розмістилася Team Spirit з дев'ятьма виграними картами.

З турніру вибули Talon Esports, Azure Ray, Heroic і Palianytsia.

Гра Palianytsia

На четвертий день турніру Palianytsia нарешті виграла одну карту, граючи проти Heroic. Команда зробила 71 убивство проти 56 у суперників.

На жаль, цього зовсім недостатньо, щоб пройти далі й поборотися за головний приз.

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