Колишній юрист Nintendo в шоці, що Palword "зайшла так далеко"

Відеогра Palword підкорила геймерів "покемонами зі зброєю" та увірвалася в топ найпопулярніших ігор в історії Steam, однак колишній юрист Nintendo вважає, що її розробникам слід готуватися до судового позову.

Palworld за лічені години стала бестселером в Steam, а станом на цю мить знаходиться на 2 місці в списку відеоігор з найбільшим піковим онлайном користувачів в історії платформи.

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Однак увесь цей успіх дещо затьмарений тим, що величезна кількість геймерів називає творіння студії нестерпним плагіатом всесвіту покемонів.

І справді, схожість концепцій ігрового процесу та навіть вигляду деяких "друзів" з покемонами є очевидною.

Схожість створінь у Palworld з покемонами – дивитися відео

Через це, без перебільшення уся ігрова індустрія затамувала подих в очікуванні дій Nintendo, які зазвичай дуже агресивно ставляться до захисту своїх авторських прав та інтелектуальної власності.

Це підтвердив і колишній головний юрист The Pokemon Company Ден Макгоуен, який дав короткий коментар порталу Game File.

Це схоже на звичайну дурницю, яку я бачив тисячу разів на рік, коли був головним юридичним директором Pokemon,

– розповів він.

Мало того, Макгоуен виразив здивування, що Nintendo дозволили грі вийти у Steam та отримати таку популярність.

Я просто здивований, що це зайшло так далеко,

– сказав юрист.

Оскільки популярність Palworld продовжує зростати, незрозуміло, що чекає на студію Pocketpair.

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Більшість аналітиків пророкує їм тривалу та жорстоку судову битву з Nintendo, адже багато хто сумнівається, що японська компанія буде бездіяльною та не спробує вжити заходів.