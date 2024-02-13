Palworld стала несподіваним хітом. Незалежний японський розробник Pocket Pair дав фанатам те, чого вони хотіли найбільше — покемонів зі зброєю, яких можна захопити в бою і використовувати для виконання завдань. Гра очолила хіт-парад гравців Steam, випередивши такі ААА-проєкти, як Elden Ring, Remnant II та інші.

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Ось, що розробники прибрали з гри

Користувач Reddit виявив 20 функцій, які вилучили під час розробки Palworld, коли творці змінювали рушій з Unity на Unreal Engine 5. Усі вони були показані в першому трейлері гри, який створювався ще за першої версії.

Візок, запряжений вовкоподібними істотами Direhowls. На них можна їздити верхи.

Вдосконалена система будівництва Pengullet.

Краща архітектура будинків.

Стрижка овець для отримання вовни.

Mozzarina косить посіви пшениці.

Можливість почухати живіт Direhowl.

Клітка для перевезення істот.

Руйнування села.

Дресирувальниця Jormuntide.

Снайперська гвинтівка з оптичним прицілом.

Ласо для знерухомлення істот.

Краще садівництво.

Будівництво ракети.

Можливість подорожувати з величезним китом.

Плаваюче небесне королівство.

Схованка поганців.

Бойова арена.

Риболовля з Jolthog.

Кораблі.

Таємничий портал.

Невідомо, чи будуть розробники повертати все, що вирізали з гри. Можливо, у першому трейлері вони вирішили показати лише концепцію, для якої намалювали багато речей, які не збиралися впроваджувати.

Деякі гравці припускають, що причиною зникнення всіх цих функцій є саме перехід на інший рушій – розробники начебто не до кінця вміють із ним працювати, тому їм знадобиться час, щоб довести гру до обіцяного вигляду. Тож багато хто вірить, що принаймні деякі з цих особливостей ще з'являться.