Palworld стала несподіваним хітом. Незалежний японський розробник Pocket Pair дав фанатам те, чого вони хотіли найбільше — покемонів зі зброєю, яких можна захопити в бою і використовувати для виконання завдань. Гра очолила хіт-парад гравців Steam, випередивши такі ААА-проєкти, як Elden Ring, Remnant II та інші.
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Ось, що розробники прибрали з гри
Користувач Reddit виявив 20 функцій, які вилучили під час розробки Palworld, коли творці змінювали рушій з Unity на Unreal Engine 5. Усі вони були показані в першому трейлері гри, який створювався ще за першої версії.
- Візок, запряжений вовкоподібними істотами Direhowls. На них можна їздити верхи.
- Вдосконалена система будівництва Pengullet.
- Краща архітектура будинків.
- Стрижка овець для отримання вовни.
- Mozzarina косить посіви пшениці.
- Можливість почухати живіт Direhowl.
- Клітка для перевезення істот.
- Руйнування села.
- Дресирувальниця Jormuntide.
- Снайперська гвинтівка з оптичним прицілом.
- Ласо для знерухомлення істот.
- Краще садівництво.
- Будівництво ракети.
- Можливість подорожувати з величезним китом.
- Плаваюче небесне королівство.
- Схованка поганців.
- Бойова арена.
- Риболовля з Jolthog.
- Кораблі.
- Таємничий портал.
Невідомо, чи будуть розробники повертати все, що вирізали з гри. Можливо, у першому трейлері вони вирішили показати лише концепцію, для якої намалювали багато речей, які не збиралися впроваджувати.
Деякі гравці припускають, що причиною зникнення всіх цих функцій є саме перехід на інший рушій – розробники начебто не до кінця вміють із ним працювати, тому їм знадобиться час, щоб довести гру до обіцяного вигляду. Тож багато хто вірить, що принаймні деякі з цих особливостей ще з'являться.