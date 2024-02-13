Palworld стала неожиданным хитом. Независимый японский разработчик Pocket Pair дал фанатам то, чего они хотели больше всего - покемонов с оружием, которых можно захватить в бою и использовать для выполнения заданий. Игра возглавила хит-парад игроков Steam, опередив такие ААА-проекты, как Elden Ring, Remnant II и другие.

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Вот, что разработчики убрали из игры

Пользователь Reddit обнаружил 20 функций, которые изъяли при разработке Palworld, когда создатели меняли движок с Unity на Unreal Engine 5. Все они были показаны в первом трейлере игры, который создавался еще при первой версии.

Тележка, запряжена волкоподобными существами Direhowls. На них можно ездить верхом.

Усовершенствованная система строительства Pengullet.

Лучшая архитектура домов.

Стрижка овец для получения шерсти.

Mozzarina косит посевы пшеницы.

Возможность почесать живот Direhowl.

Клетка для перевозки существ.

Разрушение деревни.

Дрессировщица Jormuntide.

Снайперская винтовка с оптическим прицелом.

Лассо для обездвиживания существ.

Лучшее садоводство.

Строительство ракеты.

Возможность путешествовать с огромным китом.

Плавающее небесное королевство.

Тайник язычников.

Боевая арена.

Рыбалка с Jolthog.

Корабли.

Таинственный портал.

Неизвестно, будут ли разработчики возвращать все, что вырезали из игры. Возможно, в первом трейлере они решили показать лишь концепцию, для которой нарисовали много вещей, которые не собирались внедрять.

Некоторые игроки предполагают, что причиной исчезновения всех этих функций является именно переход на другой движок – разработчики вроде бы не до конца умеют с ним работать, поэтому им понадобится время, чтобы довести игру до обещанного вида. Поэтому многие верят, что по крайней мере некоторые из этих особенностей еще появятся.