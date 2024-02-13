Ці 20 функцій та особливостей були видалені з Palworld, але все ще можуть повернутися

13 лютого 2024, 16:44
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Джерело:

Reddit

В мережі з'явився список вельми цікавих функцій, які творці популярної гри Palworld чомусь вирішили не додавати у фінальну версію гри, але які були присутні в ранніх трейлерах. Усі вони можуть дуже скоро повернутися.

Palworld стала несподіваним хітом. Незалежний японський розробник Pocket Pair дав фанатам те, чого вони хотіли найбільше — покемонів зі зброєю, яких можна захопити в бою і використовувати для виконання завдань. Гра очолила хіт-парад гравців Steam, випередивши такі ААА-проєкти, як Elden Ring, Remnant II та інші.

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Ось, що розробники прибрали з гри

Користувач Reddit виявив 20 функцій, які вилучили під час розробки Palworld, коли творці змінювали рушій з Unity на Unreal Engine 5. Усі вони були показані в першому трейлері гри, який створювався ще за першої версії.

  • Візок, запряжений вовкоподібними істотами Direhowls. На них можна їздити верхи.
  • Вдосконалена система будівництва Pengullet.
  • Краща архітектура будинків.
  • Стрижка овець для отримання вовни.
  • Mozzarina косить посіви пшениці.
  • Можливість почухати живіт Direhowl.
  • Клітка для перевезення істот.
  • Руйнування села.
  • Дресирувальниця Jormuntide.
  • Снайперська гвинтівка з оптичним прицілом.
  • Ласо для знерухомлення істот.
  • Краще садівництво.
  • Будівництво ракети.
  • Можливість подорожувати з величезним китом.
  • Плаваюче небесне королівство.
  • Схованка поганців.
  • Бойова арена.
  • Риболовля з Jolthog.
  • Кораблі.
  • Таємничий портал.

Невідомо, чи будуть розробники повертати все, що вирізали з гри. Можливо, у першому трейлері вони вирішили показати лише концепцію, для якої намалювали багато речей, які не збиралися впроваджувати.

Деякі гравці припускають, що причиною зникнення всіх цих функцій є саме перехід на інший рушій – розробники начебто не до кінця вміють із ним працювати, тому їм знадобиться час, щоб довести гру до обіцяного вигляду. Тож багато хто вірить, що принаймні деякі з цих особливостей ще з'являться.

Автор: Олександр Гайдамашко