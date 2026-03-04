Мавпеня Панч став героєм відеогри

У мережі з'явилася коротенька відеогра, присвячена Панчу – мавпеняті з японського зоопарку, який декілька тижнів тому став справжньою зіркою соцмереж.

Панч швидко підкорив інтернет та сотні тисяч сердець після того, як відео, на яких він обіймає плюшевого орангутанга, що замінив йому маму, стали вірусними у соцмережах. Тепер у мавпеняти є власна відеогра, інформує 24 Канал.

Мавпеня Панч тепер у відеогрі?

Історія Панча надихнула колишнього розробника королівської битви Fortnite Річі Бренсона на невеличку гру, яку той охрестив Zoo Fighter.

У ній геймерам випадає шанс взяти відоме мавпеня під своє крило та керувати ним, захищаючи від хуліганів.

В безкоштовній браузерній грі, вам доведеться відбивати атаки вороже налаштованих приматів, клацаючи по ним мишкою. Як тільки вдасться знешкодити 100 нападників – Панч потрапить до заповідника, повідомляє Dexerto.

Як і в реальному житті, віртуальний Панч ні на мить не відпускає свого плюшевого товариша і цим розчулює навіть найбільш зачерствілих геймерів.

Історія мавпеняти Панча: