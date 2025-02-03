Переможці
Passion UA стали цьогорічними переможцями Національної Ліги України. У фіналі команда перемогла колектив LagsSinceDraft з рахунком 3:1, повідомляє 24 Канал з посиланням на UPEA.
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Турнір тривав з 22 січня й передбачав призовий фонд у розмірі 600 000 гривень.
- З цих грошей переможцям дісталися 300 000 гривень.
- Друге місце, на якому опинилася команда LagsSinceDraft, забрало 150 000 гривень.
- За третє місце організатори віддали 100 000 гривень команді "Рись".
- Четверта команда, Fire Bloom, отримала 50 000 гривень.
LagsSinceDraft мали перевагу лише в одну карту через перемогу у фіналі верхньої сітки. Що цікаво, цю перемогу команда здобула саме у протистоянні з тією ж Passion UA.
Турнір проходив повністю онлайн. Крім вищезазначених команд, у ньому також взяли участь LFG Esports, EzPz, skibidiff та Nadbavka.
Склад команди Passion UA сьогодні такий:
- Владислав "Crystallize" Кристанек.
- Микола "niche" Землянський.
- Богдан "BBODDY" Батюк.
- Владислав "Fernans" Кочетков.
- Костянтин "kreker" Доломакін.
- Данило Вознюк – тренер.