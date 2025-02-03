Победители
Passion UA стали нынешними победителями Национальной Лиги Украины. В финале команда победила коллектив LagsSinceDraft со счетом 3:1, сообщает 24 Канал со ссылкой на UPEA.
Смотрите также Равнодушие и мало денег: игрок Team Falcons раскритиковал The International
Турнир длился с 22 января и предусматривал призовой фонд в размере 600 000 гривен.
- Из этих денег победителям достались 300 000 гривен.
- Второе место, на котором оказалась команда LagsSinceDraft, забрало 150 000 гривен.
- За третье место организаторы отдали 100 000 гривен команде "Рысь".
- Четвертая команда, Fire Bloom, получила 50 000 гривен.
LagsSinceDraft имели преимущество лишь в одну карту из-за победы в финале верхней сетки. Что интересно, эту победу команда одержала именно в противостоянии с той же Passion UA.
Турнир проходил полностью онлайн. Кроме вышеупомянутых команд, в нем также приняли участие LFG Esports, EzPz, skibidiff и Nadbavka.
Состав команды Passion UA сегодня таков:
- Владислав "Crystallize" Кристанек.
- Николай "niche" Землянский.
- Богдан "BBODDY" Батюк.
- Владислав "Fernans" Кочетков.
- Константин "kreker" Доломакин.
- Даниил Вознюк – тренер.