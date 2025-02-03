Победители

Passion UA стали нынешними победителями Национальной Лиги Украины. В финале команда победила коллектив LagsSinceDraft со счетом 3:1, сообщает 24 Канал со ссылкой на UPEA.

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Турнир длился с 22 января и предусматривал призовой фонд в размере 600 000 гривен.

Из этих денег победителям достались 300 000 гривен .

. Второе место, на котором оказалась команда LagsSinceDraft, забрало 150 000 гривен.

За третье место организаторы отдали 100 000 гривен команде "Рысь".

Четвертая команда, Fire Bloom, получила 50 000 гривен.

LagsSinceDraft имели преимущество лишь в одну карту из-за победы в финале верхней сетки. Что интересно, эту победу команда одержала именно в противостоянии с той же Passion UA.

Турнир проходил полностью онлайн. Кроме вышеупомянутых команд, в нем также приняли участие LFG Esports, EzPz, skibidiff и Nadbavka.

Состав команды Passion UA сегодня таков:

Владислав "Crystallize" Кристанек.

Николай "niche" Землянский.

Богдан "BBODDY" Батюк.

Владислав "Fernans" Кочетков.

Константин "kreker" Доломакин.

Даниил Вознюк – тренер.

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