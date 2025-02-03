Національна ліга України з Dota 2 оголосила переможця

Турнір "Національна ліга України" з Dota 2 від Української професійної асоціації кіберспорту завершився 2 лютого 2025 року й залучив 8 команд. Ось його результати.

Переможці

Passion UA стали цьогорічними переможцями Національної Ліги України. У фіналі команда перемогла колектив LagsSinceDraft з рахунком 3:1, повідомляє 24 Канал з посиланням на UPEA.

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Турнір тривав з 22 січня й передбачав призовий фонд у розмірі 600 000 гривень.

З цих грошей переможцям дісталися 300 000 гривень .

. Друге місце, на якому опинилася команда LagsSinceDraft, забрало 150 000 гривень.

За третє місце організатори віддали 100 000 гривень команді "Рись".

Четверта команда, Fire Bloom, отримала 50 000 гривень.

LagsSinceDraft мали перевагу лише в одну карту через перемогу у фіналі верхньої сітки. Що цікаво, цю перемогу команда здобула саме у протистоянні з тією ж Passion UA.

Турнір проходив повністю онлайн. Крім вищезазначених команд, у ньому також взяли участь LFG Esports, EzPz, skibidiff та Nadbavka.

Склад команди Passion UA сьогодні такий:

Владислав "Crystallize" Кристанек.

Микола "niche" Землянський.

Богдан "BBODDY" Батюк.

Владислав "Fernans" Кочетков.

Костянтин "kreker" Доломакін.

Данило Вознюк – тренер.