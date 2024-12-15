Ілона Маска викинуло з відеогри Path of Exile 2 за те, що він занадто майстерний

Опальний мільярдер Ілон Маск поділився кумедним випадком, який трапився з ним під час гри в Path of Exile 2. Власника корпорації Tesla викинуло з гри через його надмірну майстерність.

Ілон Маск давно не приховує своєї любові до відеоігор та навіть хизувався статусом одного з кращих гравців DIablo 4 у світі, інформує 24 Канал.

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Занадто крутий для цієї гри

Цього разу у своєму профілі X (колишній твітер), мільярдер поділився кумедною ситуацією з іншого хітового проєкту.

Мова про Path of Exile 2, яка зчинила справжній фурор в Steam та є вельми схожою до улюбленої Маском Diablo.

Трейлер гри – дивіться відео

Отож, відомий геймер виклав скриншот, де було написано, що його викинуло ігрової з сесії через те що він виконав "занадто багато дій занадто швидко".

Себто, гра подумала, що Маск або використовує шахрайські методи (макрос) або ж узагалі бот, а не живий гравець, а все через його майстерність у проєкті.

Маск залишився здивований цим випадком та заявив, що сподівається на те, що розробники виправлять цю "проблему" в найближчих патчах.