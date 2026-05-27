У Steam з'явилася сторінка Peak or Die – наративної гри про сходження на українські Карпати
У цифровому магазині відеоігор Steam з'явилася сторінка гри від українських інді-розробників. Peak or Die розповість історію складного сходження на одну з карпатських вершин.
У Steam можна додати в бажане цікавий наративний проєкт від українських ігроробів.
Peak or Die – майбутня перлина українського інді?
Незалежна студія House of Morok анонсувала Peak or Die – наративну survival-гру про сходження на віртуальний Бребенескул.
В забавці на гравців очікує команда пригодників, завданням якої буде грамотно розпорядитися ресурсами, як от кисень чи їжа, та підтримувати командий дух аби успішно завоювати віртуальну вершину, яка є значно небезпечнішою за свою реальну версію.
Шляхом нагору на долю геймерів випадатиме низка унікальних "подій", подекуди з важкими моральними дилемами, а кожне рішення матиме свої наслідки, попереджають творці проєкту в Steam.
У грі є варіативність, тож жодне сходження не буде таким, як попереднє. Зустрінемось на вершині!,
– пише у X один з розробників @jumberr01.
Наразі гра не має дати релізу, але її вже можна додати в список бажаного аби підтримати ентузіазм House of Morok.