У Steam можна додати в бажане цікавий наративний проєкт від українських ігроробів, інформує 24 Канал.

Peak or Die – майбутня перлина українського інді?

Незалежна студія House of Morok анонсувала Peak or Die – наративну survival-гру про сходження на віртуальний Бребенескул.

В забавці на гравців очікує команда пригодників, завданням якої буде грамотно розпорядитися ресурсами, як от кисень чи їжа, та підтримувати командий дух аби успішно завоювати віртуальну вершину, яка є значно небезпечнішою за свою реальну версію.

Шляхом нагору на долю геймерів випадатиме низка унікальних "подій", подекуди з важкими моральними дилемами, а кожне рішення матиме свої наслідки, попереджають творці проєкту в Steam.

У грі є варіативність, тож жодне сходження не буде таким, як попереднє. Зустрінемось на вершині!,

– пише у X один з розробників @jumberr01.

Наразі гра не має дати релізу, але її вже можна додати в список бажаного аби підтримати ентузіазм House of Morok.