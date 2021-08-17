Кілька днів тому в мережу "злили" рекламні матеріали Call of Duty: Vanguard, а трохи згодом з'явилося чимало цікавих інсайдів про цей проєкт. Зрозуміло, що все це натякало на те, що найближчим часом має відбутися повноцінна презентація відеогри.

Детальніше Таємне стало явним: у мережу "злили" рекламні матеріали Call of Duty: Vanguard – фото

Одразу варто відзначити, що останнього представники Activision поки ще не зробили, хоча анонс цієї події вже з'явився. Отже, офіційна презентація нової частини відбудеться вже 19 серпня о 20:30 за київським часом. Але найцікавіше, що ця подія пройде у відеогрі Call of Duty: Warzone. Варто додати, що щось схоже було й рік тому, коли представляли гру Black Ops Cold War, тобто схема не нова.

На цьому розробники зупинятися не стали, бо в самій Call of Duty: Warzone вже з'явилися перші "сліди" нової частини. Автори неочікувано змінили фінальну сцену, яка з'являється після перемоги в змагальному матчі. Річ у тім, що тепер одного з представників команди, яка перемогла в королівській битві, вбиває невідома жінка-снайпер у радянській військовій формі. Можливо, це та сама Поліна, яка з'являлася на "злитих" рекламних матеріалах. Щоправда, поки невідомо, чому ж вона вбиває переможців. Сподіваємося, що найближчим часом розробники зможуть якось це пояснити.

Новий варіант фінальної сцени: відео

Також представники компанії Activision вже встигли випустити атмосферний тизер гри Call of Duty: Vanguard. Взагалі конкретики дуже мало, хоча можна припустити, що події відеогри будуть розгортатися одразу на чотирьох фронтах. А також дуже ймовірно, що на відео можна побачити обличчя чотирьох протагоністів майбутньої гри. Загалом це поки вся офіційна інформація, а тому тепер залишається лише чекати на презентацію нової частини.

Офіційний тизер відеогри Call of Duty: Vanguard: відео