Несколько дней назад в сеть "слили" рекламные материалы Call of Duty: Vanguard, а чуть позже появилось немало интересных инсайдов об этом проекте. Понятно, что все это намекало на то, что в ближайшее время должна состояться полноценная презентация видеоигры.

Подробнее Тайное стало явным: в сеть "слили" рекламные материалы Call of Duty: Vanguard – фото

Сразу стоит отметить, что последнего представители Activision пока еще не сделали, хотя анонс этого события уже появился. Итак, официальная презентация новой части состоится уже 19 августа в 20:30 по киевскому времени. Но самое интересное, что это событие пройдет в видеоигре Call of Duty: Warzone. Стоит добавить, что нечто похожее было и год назад, когда представляли игру Black Ops Cold War, то есть схема не нова.

На этом разработчики останавливаться не стали, потому что в самой Call of Duty: Warzone уже появились первые "следы" новой части. Авторы неожиданно изменили финальную сцену, которая появляется после победы в соревновательном матче. Дело в том, что теперь одного из представителей команды, победившей в королевской битве, убивает неизвестная женщина-снайпер в советской военной форме. Возможно, это та самая Полина, которая появлялась на "слитых" рекламных материалах. Правда, пока неизвестно, почему же она убивает победителей. Надеемся, что в ближайшее время разработчики смогут как-то это объяснить.

Новый вариант финальной сцены: видео

Также представители компании Activision уже успели выпустить атмосферный тизер игры Call of Duty: Vanguard. Вообще конкретики очень мало, хотя можно предположить, что события видеоигры будут разворачиваться сразу на четырех фронтах. А также очень вероятно, что на видео можно увидеть лица четырех протагонистов будущей игры. В целом это пока вся официальная информация, а потому теперь остается только ждать презентацию новой части.

Официальный тизер видеоигры Call of Duty: Vanguard: видео