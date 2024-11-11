Як повідомляє 24 Канал, джерелом витоку став користувач на Reddit, який виявив, що британський актор Джейк Ламперт нещодавно оновив своє резюме, включивши в нього роль позначивши проєкт The Witcher Polaris.

Дивіться також Творці STALKER 2: Серце Чорнобиля показали новий геймплейний трейлер і геймери у захваті

Згідно з оголошенням на сайті Spotlight, Ламперт зіграє персонажа, на ім'я Бранко – це перша підтверджена роль у грі, окрім головного героя серії, Ґеральта з Рівії.

У оголошенні також натякається, що робота над озвученням і захопленням руху для гри запланована на 2025 рік, що вказує на можливий графік виробничих етапів у CD Projekt Red.

Ця інформація збігається з попередніми повідомленнями. У серпні CD Projekt Red заявила, що команда Polaris зараз складається з 410 членів з 639 співробітників студії, демонструючи значне зростання і прогрес, оскільки вони прагнуть активізувати активну розробку до кінця 2024 року.

Хоча у 2022 році CD Projekt спочатку заявляла, що гра може вийти вже у 2025 році, галузеві аналітики прогнозують більш обережні часові рамки, прогнозуючи дату релізу у 2026 або навіть 2027 році.

Нагадаємо, що нова гра The Witcher Polaris буде побудована на рушії Unreal Engine 5 і обіцяє бути великою ролівкою у відкритому світі, хоча назва The Witcher 4, як повідомляється, не є остаточною.

А тим часом Видавець GTA VI відповів на свіжі спекуляції щодо переносу гри

До речі, CDPR нещодавно повідомила про те, що шукає Localization Project Manager для українського перекладу. Це дозволяє припустити, що студія готуватиме українські локалізації для своїх майбутніх ігор, що не може не тішити поціновувачів ігор CDPR з України.