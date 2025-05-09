Що пропонує перше велике оновлення для Frostpunk 2

Перше велике оновлення для Frostpunk 2 приносить багато нового контенту. Воно повністю безплатне для всіх, хто купив гру. Ось деталі змін, які вже доступні гравцям.

Що нового

Попри те, що 11 Bit Studios щойно анонсувала ремейк першої частини гри, студія не забуває про свою обіцянку продовжувати оновлювати Frostpunk 2. Учора розробник випустив перше велике оновлення контенту, яке включає в себе абсолютно нову карту, нові випробування, капітальний ремонт системи опалення, запуск інструментів для модифікації та багато іншого, пише 24 Канал.

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The Pit – це величезна мапа в режимі Utopia Builder, яка переносить гравців до ландшафту, де все ще стоять залишки невдалого проєкту з будівництва генератора.

– це величезна мапа в режимі Utopia Builder, яка переносить гравців до ландшафту, де все ще стоять залишки невдалого проєкту з будівництва генератора. Водночас режим "Будівельник Утопії" тепер містить "Казки з Країни Морозу" , які є додатковими завданнями, що пропонують унікальні квести та сюжетні лінії. Вони навіть можуть бути розширені спільнотою за допомогою модифікацій.

, які є додатковими завданнями, що пропонують унікальні квести та сюжетні лінії. Вони навіть можуть бути розширені спільнотою за допомогою модифікацій. Крім того, система опалення Frostpunk 2 була перероблена таким чином, щоб гравці могли керувати температурою по районах, пропонуючи унікальні локальні ефекти та наслідки, коли холод стає сильнішим.

таким чином, щоб гравці могли керувати температурою по районах, пропонуючи унікальні локальні ефекти та наслідки, коли холод стає сильнішим. Новий інтерфейс зробить битви зі спекою та холодом простішими для розуміння та управління.

Також повернувся режим спокою з оригінальної Frostpunk, який дозволяє гравцям проходити гру за більш м'якої погоди, з більшою кількістю ресурсів, коротшими відключеннями світла та без системи конфліктів між фракціями. Цей режим призначений для новачків і тих, хто шукає більш спокійного досвіду будівництва міст.

Дивіться ролик, яким розробники презентували оновлення: відео

Нарешті, відбувся реліз Frostkit 1.0, що дає змогу спільноті модерів отримати доступ до ресурсів гри і внести в неї ще більше змін за допомогою кастомних модів. Запуск відбувся з такими функціями, як пошуковий рядок, оновлене меню модів, тестування в редакторі, навчальні посібники з модифікацій та інші ресурси.

11 Bit Studios також нагадала, що планує випустити ще більше безкоштовних оновлень контенту для Frostpunk 2 разом із майбутнім виходом DLC.