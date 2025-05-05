Що відомо

"Колесо часу" – цикл романів у жанрі фентезі американського письменника Роберта Джордана. Книги видавалися з 1990 року по 2013 рік, а останні три романи писав Брендон Сендерсон після смерті автора ідеї. У 2021 році після тривалих спроб ця історія нарешті добралася до екранів – Amazon Prime Video випустив серіал. Третій сезон, який щойно завершився, нарешті став успішним, отримавши дуже високі оцінки від глядачів та значно вищі рейтинги. Тож цілком логічно, що франшиза невдовзі може поповнитися ще одним медіаформатом – відеогрою рівня AAA, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

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Над адаптацією працює студія Iwot Studios, яка належить компанії-власнику прав на серіал. Її мета – створити масштабну рольову гру з відкритим світом, що стане початком великої ігрової серії. Це цілком логічно, адже книжковий цикл є дуже великим, нараховуючи 14 окремих частин.

Інформація про гру спочатку з’явилася кілька тижнів тому у вигляді дуже розмитих чуток, але згодом вони посилилися і про це вже стали писати поважні видання. Iwot Studios, яка ще у 2004 році придбала права на адаптацію (тоді вона мала назву Red Eagle Entertainment), лише зараз починає втілювати задум у життя, тож фанати спочатку дуже сумнівалися, що всі ці розмови є правдою. Але згодом представники студії самі підтвердили інформацію.

Співзасновник компанії Рік Селвейдж і керівник ігрової студії Крейг Александер в інтерв’ю IGN запевнили, що цього разу справу буде доведено до кінця. За словами Селвейджа, після завершення третього сезону серіалу на Prime Video настав "правильний момент", аби почати роботу над грою.

Дивіться трейлер до серіалу: відео

Наразі проєкт перебуває на стадії препродакшну – команда шукає керівника, який очолить розробку, а згодом планує зібрати повний штат із понад 200–300 осіб. Александер наголошує: на створення гри піде чимало часу, оскільки перший реліз має бути високоякісним і переконливим, щоб задати тон наступним частинам. Водночас команда планує наперед – з урахуванням доповнень, сиквелів і розширення ігрового всесвіту.

Александер порівнює підхід до розробки з грою в реальному часі – з чітким плануванням і підтримкою франшизи на тривалий термін. Він визнає: обсяг роботи величезний, але студія налаштована реалізувати повноцінний ігровий світ.

Поки що конкретні деталі, як-от сеттінг гри чи платформи, лише обговорюються. Відомо, що це точно буде не MMO, адже лор серії "Колесо часу" надто зосереджений на конкретних персонажах. Можливий варіант – однокористувацька гра з елементами мультиплеєра, подібно до Baldur’s Gate 3.

Селвейдж і Александер запевняють: до гри поставляться з величезною серйозністю, щоб створити продукт, який захопить фанатів і гідно представить франшизу в новому форматі.