Что известно

"Колесо времени" – цикл романов в жанре фэнтези американского писателя Роберта Джордана. Книги издавались с 1990 года по 2013 год, а последние три романа писал Брэндон Сэндерсон после смерти автора идеи. В 2021 году после длительных попыток эта история наконец добралась до экранов – Amazon Prime Video выпустил сериал. Третий сезон, который только что завершился, наконец стал успешным, получив очень высокие оценки от зрителей и значительно выше рейтинги. Поэтому вполне логично, что франшиза вскоре может пополниться еще одним медиаформатом – видеоигрой уровня AAA, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

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Над адаптацией работает студия Iwot Studios, которая принадлежит компании-владельцу прав на сериал. Ее цель – создать масштабную ролевую игру с открытым миром, что станет началом большой игровой серии. Это вполне логично, ведь книжный цикл является очень большим, насчитывая 14 отдельных частей.

Информация об игре изначально появилась несколько недель назад в виде очень размытых слухов, но впоследствии они усилились и об этом уже стали писать уважаемые издания. Iwot Studios, которая еще в 2004 году приобрела права на адаптацию (тогда она называлась Red Eagle Entertainment), только сейчас начинает воплощать замысел в жизнь, поэтому фанаты сначала очень сомневались, что все эти разговоры являются правдой. Но впоследствии представители студии сами подтвердили информацию.

Соучредитель компании Рик Селвейдж и руководитель игровой студии Крейг Александер в интервью IGN заверили, что на этот раз дело будет доведено до конца. По словам Селвейджа, после завершения третьего сезона сериала на Prime Video настал "правильный момент", чтобы начать работу над игрой.

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На данный момент проект находится на стадии препродакшна – команда ищет руководителя, который возглавит разработку, а впоследствии планирует собрать полный штат из более 200–300 человек. Александер отмечает: на создание игры уйдет немало времени, поскольку первый релиз должен быть высококачественным и убедительным, чтобы задать тон следующим частям. В то же время команда планирует наперед – с учетом дополнений, сиквелов и расширения игровой вселенной.

Александер сравнивает подход к разработке с игрой в реальном времени – с четким планированием и поддержкой франшизы на длительный срок. Он признает: объем работы огромный, но студия настроена реализовать полноценный игровой мир.

Пока что конкретные детали, вроде сеттинга игры или платформы, только обсуждаются. Известно, что это точно будет не MMO, ведь лор серии "Колесо времени" слишком сосредоточен на конкретных персонажах. Возможный вариант – однопользовательская игра с элементами мультиплеера, подобно Baldur's Gate 3.

Селвейдж и Александер уверяют: к игре отнесутся с огромной серьезностью, чтобы создать продукт, который увлечет фанатов и достойно представит франшизу в новом формате.