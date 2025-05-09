Что нового

Несмотря на то, что 11 Bit Studios только что анонсировала ремейк первой части игры, студия не забывает о своем обещании продолжать обновлять Frostpunk 2. Вчера разработчик выпустил первое большое обновление контента, которое включает в себя совершенно новую карту, новые испытания, капитальный ремонт системы отопления, запуск инструментов для модификации и многое другое, пишет 24 Канал.

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The Pit – это огромная карта в режиме Utopia Builder, которая переносит игроков к ландшафту, где все еще стоят остатки неудачного проекта по строительству генератора.

– это огромная карта в режиме Utopia Builder, которая переносит игроков к ландшафту, где все еще стоят остатки неудачного проекта по строительству генератора. В то же время режим "Строитель Утопии" теперь содержит "Сказки из Страны Мороза" , которые являются дополнительными заданиями, предлагающие уникальные квесты и сюжетные линии. Они даже могут быть расширены сообществом с помощью модификаций.

, которые являются дополнительными заданиями, предлагающие уникальные квесты и сюжетные линии. Они даже могут быть расширены сообществом с помощью модификаций. Кроме того, система отопления Frostpunk 2 была переработана таким образом, чтобы игроки могли управлять температурой по районам, предлагая уникальные локальные эффекты и последствия, когда холод становится сильнее.

таким образом, чтобы игроки могли управлять температурой по районам, предлагая уникальные локальные эффекты и последствия, когда холод становится сильнее. Новый интерфейс сделает битвы с жарой и холодом более простыми для понимания и управления.

Также вернулся режим покоя из оригинальной Frostpunk, который позволяет игрокам проходить игру при более мягкой погоде, с большим количеством ресурсов, более короткими отключениями света и без системы конфликтов между фракциями. Этот режим предназначен для новичков и тех, кто ищет более спокойного опыта строительства городов.

Смотрите ролик, которым разработчики презентовали обновление: видео

Наконец-то, состоялся релиз Frostkit 1.0, позволяющий сообществу модеров получить доступ к ресурсам игры и внести в нее еще больше изменений с помощью кастомных модов. Запуск состоялся с такими функциями, как поисковая строка, обновленное меню модов, тестирование в редакторе, учебные пособия по модификациям и другие ресурсы.

11 Bit Studios также напомнила, что планирует выпустить еще больше бесплатных обновлений контента для Frostpunk 2 вместе с предстоящим выходом DLC.