Перші кадри геймплею The Defiant: військова драма у стилі ретро-шутерів

Китайська студія Hoothanes представила дебютний геймплейний ролик свого нового проєкту The Defiant. Це амбітний військовий шутер, який переносить гравців у часи Другої світової війни.

Гра привернула увагу спільноти високим рівнем графічного виконання та незвичним поглядом на історичні події того періоду, нагадуючи за атмосферою перші частини легендарної серії Call of Duty, розповідає 24 Канал з посиланням на трейлер опублікований на YouTube-каналі розробників Hoothanes.

Дивіться також Хакери зламали Rainbow Six Siege і роздали гравцям мільярди валюти – Ubisoft відреагувала

Чим дивуватиме гравців новий шутер?

Сюжет The Defiant фокусується на подіях східного фронту Другої світової війни. На відміну від більшості популярних ігор цього жанру, де в центрі уваги перебувають західні країни, тут історія розгортається від імені китайських військовослужбовців, які чинять опір японським загарбникам.

Хоча ігрові механіки залишаються класичними – від гравця вимагається влучна стрільба та швидкість реакції – розробники роблять ставку на візуальну якість та серйозний тон військової драми.

Особливу увагу приділено деталізації локацій та автентичності тогочасної зброї. Творці обіцяють глибокий і реалістичний сюжет, в основі якого лежать характери персонажів та їхня взаємодія на фоні достовірно відтворених полів битв.

Трейлер The Defiant – дивіться відео:

Проєкт уже має сторінку в сервісі Steam, проте точна дата виходу та повний перелік платформ, на яких він буде доступний, поки залишаються невідомими.