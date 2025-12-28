Первые кадры геймплея The Defiant: военная драма в стиле ретро-шутеров

Китайская студия Hoothanes представила дебютный геймплейный ролик своего нового проекта The Defiant. Это амбициозный военный шутер, который переносит игроков во времена Второй мировой войны.

Игра привлекла внимание сообщества высоким уровнем графического исполнения и необычным взглядом на исторические события того периода, напоминая по атмосфере первые части легендарной серии Call of Duty, рассказывает 24 Канал со ссылкой на трейлер опубликованный на YouTube-канале разработчиков Hoothanes.

Смотрите также Хакеры взломали Rainbow Six Siege и раздали игрокам миллиарды валюты – Ubisoft отреагировала

Чем будет удивлять игроков новый шутер?

Сюжет The Defiant фокусируется на событиях восточного фронта Второй мировой войны. В отличие от большинства популярных игр этого жанра, где в центре внимания находятся западные страны, здесь история разворачивается от лица китайских военнослужащих, которые сопротивляются японским захватчикам.

Хотя игровые механики остаются классическими – от игрока требуется меткая стрельба и скорость реакции – разработчики делают ставку на визуальное качество и серьезный тон военной драмы.

Особое внимание уделено детализации локаций и аутентичности тогдашнего оружия. Создатели обещают глубокий и реалистичный сюжет, в основе которого лежат характеры персонажей и их взаимодействие на фоне достоверно воспроизведенных полей сражений.

Трейлер The Defiant – смотрите видео:

Проект уже имеет страницу в сервисе Steam, однако точная дата выхода и полный перечень платформ, на которых он будет доступен, пока остаются неизвестными.