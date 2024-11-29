Для STALKER 2 вийшов перший великий післярелізний патч

GSC Game World випустила перший великий патч для своєї постапокаліптичної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Розмір оновлення становить 13 гігабайтів, але розробники поки що не надали точного списку змін.

Новий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 уже доступний для завантаження на ПК та Xbox, однак деталей щодо виправлень, які він включає, наразі немає, повідомляє 24 Канал.

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На які виправлення слід чекати гравцям?

На основі попередніх заяв розробників можна припустити, що оновлення виправляє помилки, які заважали проходженню сюжетних місій, коригує ціни на зброю з модифікаціями, покращує анімації облич та поведінку NPC під час викидів, а також усуває баги візуальних ефектів.

Саме з цими багами зіткнулася найбільша кількість гравців і їх обіцяли виправити розробники з першим патчем, тож логічно очікувати, що відповідні зміни були внесені в гру.

Що ще могли поправити?

Патч, ймовірно, включає покращення текстів і діалогів, додає підказки до інтерактивних елементів та покращує стабільність гри, зокрема виправляє помилки, пов’язані з відтоком пам’яті.

Раніше GSC Game World також обіцяли зосередитися на доопрацюванні системи A-Life, яка контролює дії NPC і тварин у зоні, та вдосконаленні мертвих зон аналогових стиків на контролерах, однак ці виправлення з'являться в інших патчах

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Хай там що, а виправляти в S.T.A.L.K.E.R. 2 є що, тож конкретний патч є важливим кроком до вдосконалення гри, яка стала однією з найбільш очікуваних релізів цього року. Тепер фанати серії можуть чекати на більш стабільний і комфортний ігровий досвід.