Чарівні нейромережі: персонажі World of Warcraft продемонстрували свої співочі таланти – відео

Шанувальники відеогри World of Warcraft з допомогою нейромереж примушують співати відомих персонажів із цього всесвіту. Кількість таких робіт чимала, тому вже можна навіть влаштувати справжній конкурс.

Представники популярного порталу Wowhead поділилися у твітері цікавим записом. Це кумедне відео за декілька годин зібрало понад 30 тисяч переглядів, а користувачі вже створили чималу кількість подібних варіацій.

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Отже, представники цього порталу вирішили скористатися додатком із назвою Wombo.AI. Програма може змусити заспівати навіть дуже сором'язливих людей. Працює все дуже просто: потрібно завантажити таку фотографію, щоб додаток зміг розпізнати губи на ній. Якщо ваша світлина підходить, то потім треба вибрати трек, а далі вже людина чи персонаж з фото заспіває вибрану пісню. Якщо вам сподобався готовий запис, то його одразу можна відправити своїм друзям у будь-яку соцмережу. Детальніше з програмою Wombo.AI можна ознайомитися за цим посиланням.

Портал Wowhead орієнтований на шанувальників World of Warcraft, тому у їхньому твітері заспівали майже всі культові персонажі з цього всесвіту. Одразу зазначимо, що програма все ж таки орієнтована на людей, тому представники інших рас із всесвіту Warcraft не завжди вдало співали. У коментарях до цього твіту геймери попрацювали добряче та створили чималу кількість робіт. Вони "познущалися" майже з всіх відомих персонажів цього всесвіту, тому пропонуємо вам ознайомитися з найкращими варіантами.