Рекордний призовий фонд

Призовий фонд турніру PGL Astana 2026 досягне 1,6 мільйона доларів, що на 350 тисяч більше, ніж на аналогічному заході 2025 року. Це робить подію однією з найбільш фінансово привабливих у історії CS2, поступаючись лише Major у Стокгольмі з фондом у 2 мільйони доларів. Змагання відбудуться з 7 по 18 травня 2026 року в столиці Казахстану, Астані, а останні три дні пройдуть на арені Barys Arena, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

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У турнірі візьмуть участь 16 найкращих команд світу. Дванадцять із них отримають прямі запрошення на основі глобального рейтингу Valve Regional Standings (VRS) станом на 2 березня 2026 року, а ще чотири місця будуть розіграні через регіональні кваліфікації.

Очікується, що турнір слідуватиме новим правилам розподілу призових, де половина призового фонду йде безпосередньо клубам у рівних пропорціях, а решта – розподіляється між гравцями залежно від зайнятого місця. Так, 256 000 доларів забере перше місце, 120 000 доларів – друге, а 96 000 доларів – третє місце. Загалом же гравцям від PGL дістанеться 608 000 доларів.

Квитки на подію надійдуть у продаж найближчим часом, хоча точної дати поки не оголошено, а до турніру ще лишається дуже багато часу.

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