Рекордный призовой фонд

Призовой фонд турнира PGL Astana 2026 достигнет 1,6 миллиона долларов, что на 350 тысяч больше, чем на аналогичном мероприятии 2025 года. Это делает событие одним из самых финансово привлекательных в истории CS2, уступая лишь Major в Стокгольме с фондом в 2 миллиона долларов. Соревнования пройдут с 7 по 18 мая 2026 года в столице Казахстана, Астане, а последние три дня пройдут на арене Barys Arena, пишет 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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В турнире примут участие 16 лучших команд мира. Двенадцать из них получат прямые приглашения на основе глобального рейтинга Valve Regional Standings (VRS) по состоянию на 2 марта 2026, а еще четыре места будут разыграны через региональные квалификации.

Ожидается, что турнир будет следовать новым правилам распределения призовых, где половина призового фонда идет непосредственно клубам в равных пропорциях, а остальные – распределяется между игроками в зависимости от занятого места. Так, 256 000 долларов заберет первое место, 120 000 долларов – второе, а 96 000 долларов – третье место. В целом же игрокам от PGL достанется 608 000 долларов.

Билеты на событие поступят в продажу в ближайшее время, хотя точной даты пока не объявлено, а до турнира еще остается очень много времени.

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