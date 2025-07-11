PGL збільшує призовий фонд турніру Astana 2026

Організатор турнірів PGL оголосив про значне збільшення призового фонду для турніру в Астані у 2026 році. Цей захід обіцяє стати одним із наймасштабніших у історії CS2, залучаючи найкращі команди планети до боротьби за вражаючі нагороди.

Рекордний призовий фонд

Призовий фонд турніру PGL Astana 2026 досягне 1,6 мільйона доларів, що на 350 тисяч більше, ніж на аналогічному заході 2025 року. Це робить подію однією з найбільш фінансово привабливих у історії CS2, поступаючись лише Major у Стокгольмі з фондом у 2 мільйони доларів. Змагання відбудуться з 7 по 18 травня 2026 року в столиці Казахстану, Астані, а останні три дні пройдуть на арені Barys Arena, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

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У турнірі візьмуть участь 16 найкращих команд світу. Дванадцять із них отримають прямі запрошення на основі глобального рейтингу Valve Regional Standings (VRS) станом на 2 березня 2026 року, а ще чотири місця будуть розіграні через регіональні кваліфікації.

Очікується, що турнір слідуватиме новим правилам розподілу призових, де половина призового фонду йде безпосередньо клубам у рівних пропорціях, а решта – розподіляється між гравцями залежно від зайнятого місця. Так, 256 000 доларів забере перше місце, 120 000 доларів – друге, а 96 000 доларів – третє місце. Загалом же гравцям від PGL дістанеться 608 000 доларів.

Квитки на подію надійдуть у продаж найближчим часом, хоча точної дати поки не оголошено, а до турніру ще лишається дуже багато часу.

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