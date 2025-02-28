Чому переносять відбори

Організатор турніру заявляє, що причина перенесення полягає в тому, щоб дозволити PGL удосконалити процес запрошення "для забезпечення послідовності й справедливості для всіх команд", а також "для кращого дотримання операційних вимог турніру". Наступне оновлення графіку очікується 4 березня, тож у цей день ми, ймовірно, дізнаємось нову дату старту кваліфікацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

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Ми глибоко шкодуємо про ці неприємності. Ми зробимо все можливе, щоб у майбутньому працювати краще і більше не допускати подібних помилок,

– заявили в PGL.

Закриті відбіркові тури для Європи та Південної Америки мали розпочатися 28 лютого, а відбіркові тури для Північної Америки та Азії були заплановані на 4 та 6 березня відповідно.

Оголошена затримка зачіпає значну кількість команд, оскільки у відбіркових турнірах для Європи та Північної Америки мали взяти участь 32 команди, а в Південній Америці – 31.

Сам турнір повинен стартувати 6 квітня й триватиме до 13 квітня. Імовірно, зміна дати кваліфікацій не вплине на терміни основної події, яка пройде у Бухаресті повністю офлайн на PGL Studio.

В основній частині турніру участь візьмуть 16 команд. Вони боротимуться за право розділити 1 250 000 доларів, з яких 400 000 забере переможець, 187 500 доларів віддадуть другому місцю, а за третє передбачено 150 000 доларів. Іншу частину суми розділять між собою всі інші учасники.

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