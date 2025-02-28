Почему переносят отборы

Организатор турнира заявляет, что причина переноса заключается в том, чтобы позволить PGL усовершенствовать процесс приглашения "для обеспечения последовательности и справедливости для всех команд", а также "для лучшего соблюдения операционных требований турнира". Следующее обновление графика ожидается 4 марта, поэтому в этот день мы, вероятно, узнаем новую дату старта квалификаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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Мы глубоко сожалеем об этих неприятностях. Мы сделаем все возможное, чтобы в будущем работать лучше и больше не допускать подобных ошибок,

– заявили в PGL.

Закрытые отборочные туры для Европы и Южной Америки должны были начаться 28 февраля, а отборочные туры для Северной Америки и Азии были запланированы на 4 и 6 марта соответственно.

Объявленная задержка затрагивает значительное количество команд, поскольку в отборочных турнирах для Европы и Северной Америки должны были принять участие 32 команды, а в Южной Америке – 31.

Сам турнир должен стартовать 6 апреля и продлится до 13 апреля. Вероятно, изменение даты квалификаций не повлияет на сроки основного события, которое пройдет в Бухаресте полностью оффлайн на PGL Studio.

В основной части турнира участие примут 16 команд. Они будут бороться за право разделить 1 250 000 долларов, из которых 400 000 заберет победитель, 187 500 долларов отдадут второму месту, а за третье предусмотрено 150 000 долларов. Остальную часть суммы разделят между собой все остальные участники.

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