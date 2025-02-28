PGL переносить початок закритих кваліфікацій на турнір у Бухаресті

Румунський організатор турнірів PGL оголосив, що європейські, північноамериканські та південноамериканські закриті відбори на PGL Bucharest 2025 відкладаються. Нову дату обіцяють оголосити дуже скоро.

Чому переносять відбори

Організатор турніру заявляє, що причина перенесення полягає в тому, щоб дозволити PGL удосконалити процес запрошення "для забезпечення послідовності й справедливості для всіх команд", а також "для кращого дотримання операційних вимог турніру". Наступне оновлення графіку очікується 4 березня, тож у цей день ми, ймовірно, дізнаємось нову дату старту кваліфікацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

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Ми глибоко шкодуємо про ці неприємності. Ми зробимо все можливе, щоб у майбутньому працювати краще і більше не допускати подібних помилок,

– заявили в PGL.

Закриті відбіркові тури для Європи та Південної Америки мали розпочатися 28 лютого, а відбіркові тури для Північної Америки та Азії були заплановані на 4 та 6 березня відповідно.

Оголошена затримка зачіпає значну кількість команд, оскільки у відбіркових турнірах для Європи та Північної Америки мали взяти участь 32 команди, а в Південній Америці – 31.

Сам турнір повинен стартувати 6 квітня й триватиме до 13 квітня. Імовірно, зміна дати кваліфікацій не вплине на терміни основної події, яка пройде у Бухаресті повністю офлайн на PGL Studio.

В основній частині турніру участь візьмуть 16 команд. Вони боротимуться за право розділити 1 250 000 доларів, з яких 400 000 забере переможець, 187 500 доларів віддадуть другому місцю, а за третє передбачено 150 000 доларів. Іншу частину суми розділять між собою всі інші учасники.