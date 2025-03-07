Перший суперник
Турнір почнеться з групового етапу за швейцарською системою. Всі команди зіграють серію до трьох перемог, а для виходу в плей-офф команда повинна здобути три перемоги з п'яти матчів. Вирішальна стадія змагань пройде за системою подвійного вибування, до якої вийдуть вісім найкращих команд. Гранд-фінал буде зіграний у форматі best-of-5, а всі інші матчі – best-of-3, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.
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Швейцарська система означає, що команди змагаються проти суперників з аналогічними показниками. Після кожного раунду команди з однаковою кількістю перемог і поразок продовжують грати одна проти одної. Такий формат не тільки допомагає визначити найсильніших учасників, але й зменшує ризик вильоту після однієї-двох поразок.
- Перші матчі з самого ранку пройдуть між NAVI та Team Liquid, а також між Mosquito Clan і командою Xtreme Gaming.
- Далі Aurora Gaming гратиме проти Wildcard, Gaimin Gladiators боротиметься проти Yellow Submarine, а Team Falcons зіграє з Nigma Galaxy.
- Heroic гратиме проти Tidebound.
- Tundra Esports проти AVULUS.
- Нарешті, OG гратиме з Team Spirit.
Нагадаємо, цей сезон закінчиться 16 березня. Проходить він знову у Бухаресті, Румунія. 16 команд змагатимуться за призовий фонд у розмірі одного мільйона доларів. Усі згадані вище ігри відбудуться в перший день.
Зазначимо, що NAVI тепер має нового тренера. Мілан "MiLAN" Козомара – колишній професійний гравець із більш ніж десятирічним досвідом виступів на професійній сцені.
Поточний склад команди наразі такий:
- Інджі "Shad" Люб
- Сухбат "sanctity-" Отгондаваа
- Мирослав "BOOM" Біцан
- Віталій "QBFY" Іванов
- Олег "kaori" Медведок