Визначено всіх учасників PGL Wallachia Season 4: чи є серед них українці

Наближається новий сезон PGL Wallachia, який традиційно збирає 16 команд. Четвертий турнір знову розіграє мільйон доларів серед команд з усього світу, і тепер ми нарешті знаємо всіх учасників, які з'являться на сцені.

Список команд

Традиційно деякі команди отримали прямі запрошення, тоді як ще декілька забезпечили собі участь після закритих регіональних кваліфікацій. Серед них і NAVI Junior, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

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Прямі запрошення отримали:

BetBoom Team;

Xtreme Gaming;

Aurora Gaming;

Shopify Rebellion;

Team Liquid;

HEROIC;

Team Falcons;

AVULUS;

Team Spirit;

Tundra Esports;

PARIVISION.

Проходять за результатами кваліфікацій:

NAVI Junior ;

; Nigma Galaxy;

Talon Esports;

Mosquito Clan;

Team Tidebound.

Нещодавно NAVI Junior отримали нового тренера, оскільки українська організація попрощалася з Віталієм Петкіним, відомим як "Sword_Art". Він тренував команду з Dota 2 протягом двох останніх років. Тепер NAVI Junior під своє крило бере українець Максим "TheHeartlessKing" Фадєєв, який має семирічний досвід тренування команд з Dota 2.

Нагадаємо, в PGL Wallachia Season 3 основна команда NAVI не змогла потрапити до плей-оф турніру, програвши Tundra Esports. Natus Vincere завершили турнір на 10 місці з виграшем 20 000 доларів.

Четвертий сезон PGL Wallachia проходитиме з 19 по 27 квітня у Бухаресті, Румунія. Змагання повністю офлайнові й не передбачають віддаленої участі. Команди розділять між собою мільйон доларів, з яких переможець забере 300 000 доларів.