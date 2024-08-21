Gamescom 2024: підбірка трейлерів найцікавіших ігор

У вівторок ввечері відбувся захід в рамках Gamescom 2024 на якому розробники поділилися новими деталями ігор та трейлерами найсвіжіших анонсів та напрацювань.

Найцікавіше з того, що показали редакція Games 24 зібрала в одному матеріалі. Тож далі на вас чекає добірка трейлерів різноманітних проєктів, які можуть привернути вашу увагу.

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Kingdom Come Deliverance 2

Гра виходить 11 лютого 2025 року.

COD Black Ops 6

Відкрита бета починається 6 вересня.

Civilization 7

Гра виходить 11 лютого 2025 року.

Indiana Jones

Гра виходить 9 грудня 2024 року.

Mafia: The Old Country

Реліз гри запланований на 2025 рік.

Sniper Elite: Resistance

Реліз гри запланований на 2025 рік.

Dark Pictures: Directive 8020

Реліз гри заплановано на 2025 рік.

Borderlands 4

Реліз гри заплановано на 2025 рік.

Dying Light: The Beast

Анонс нової частини (дата релізу наразі невідома).

Dune: Awakening

Дата релізу невідома.

Reanimal

Дата релізу невідома.

Towerborne

Ранній доступ 10 вересня 2024 року (реліз гри в 2025 році).

Delta Force: Hawk Ops

Дата релізу невідома.

Ara: History Untold

Реліз 24 вересня 2024 року.