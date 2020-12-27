Стрімер з нікнеймом G0ularte відтворив Еверест у відеогрі Minecraft у масштабі 1:1. А потім він витратив майже 4 години на підкорення цієї вершини.

На платформі reddit набуває популярності пост відомого стрімера G0ularte. На одному зі своїх останніх стрімів він зміг підкорити віртуальний Еверест. Цей пост на reddit вже зібрав понад 30 тисяч лайків, а запис стріму вже переглянуло майже 130 тисяч користувачів.

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Відеогра Minecraft завжди цікавила шанувальників віртуального туризму, важко навіть назвати все, що гравці відтворювали у цій грі. Цього разу стрімер G0ularte вирішив підкорити найвищу вершину у світі – гору Еверест (Джомолунгма). У реальності її висота становить 8848 метрів над рівнем моря, а підйом на цю вершину може тривати до двох місяців. Але стрімер витратив на підкорення значно менше часу.

Спочатку G0ularte відтворив гору Еверест у реальну величину. Для цього він використав сторонні модифікації для відеогри Minecraft, бо у грі є різноманітні обмеження (наприклад, висотне у 512 блоків). G0ularte використав наступні модифікації:

Build The Earth – цей пакет модів відтворює ігровий світ у масштабі 1:1.

Мод, який зробив ігровий світ необмеженим за висотою та глибиною.

Загальнодоступні онлайн-набори для відтворення структур та об'єктів нашої планети у відеогрі.

Посилання для завантаження цієї мапи стрімер не залишив, але підкорити вершину зможе кожен, якщо встановить ці модифікації. Піднявся на віртуальний Еверест G0ularte менше ніж за 4 години, бо ігровий персонаж не потребує відпочинку та легко пристосовується до будь-яких умов. Також весь процес сходження проходив на стрімі, запис якого можна переглянути за цим посиланням.

Стрімер G0ularte на вершині віртуального Евересту / reddit