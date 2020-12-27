Стример с никнеймом G0ularte воспроизвел Эверест в видеоигре Minecraft в масштабе 1:1. А потом он потратил почти 4 часа на покорение этой вершины.

На платформе reddit набирает популярность пост известного стримера G0ularte. На одном из своих последних стримов он смог покорить виртуальный Эверест. Этот пост на reddit уже собрал более 30 тысяч лайков, а запись стрима уже посмотрели почти 130 тысяч пользователей.

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Видеоигра Minecraft всегда интересовала поклонников виртуального туризма, трудно даже назвать все, что игроки воспроизводили в этой игре. На этот раз стример G0ularte решил покорить самую высокую вершину в мире – гору Эверест (Джомолунгма). В реальности ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря, а подъем на эту вершину может длиться до двух месяцев. Но стример потратил на покорение значительно меньше времени.

Сначала G0ularte воспроизвел гору Эверест в реальную величину. Для этого он использовал сторонние модификации для видеоигры Minecraft, поскольку в игре есть различные ограничения (например, высотное в 512 блоков). G0ularte использовал следующие модификации:

Build The Earth – этот пакет модов воспроизводит игровой мир в масштабе 1:1.

Мод, который сделал игровой мир неограниченным по высоте и глубине.

Общедоступные онлайн-наборы для воспроизведения структур и объектов нашей планеты в видеоигре.

Ссылки для загрузки этой карты стример не оставил, но покорить вершину сможет каждый, если установит эти модификации. Поднялся на виртуальный Эверест G0ularte меньше чем за 4 часа, потому что игровой персонаж не нуждается в отдыхе и легко приспосабливается к любым условиям. Также весь процесс восхождения проходил на стриме, запись которого можно посмотреть по этой ссылке.

Стример G0ularte на вершине виртуального Эвереста / reddit