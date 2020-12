Поклонники видеоигры Among Us создали кавер на известную рождественскую песню, который состоит из звуков игры. Один блогер попытался объяснить происхождение предателей, получилось видео в стиле "Чужого". А на reddit набирает популярность пост пользователя 3rgoProxy, где персонажи из этой игры изображены в виде самураев.

Видеоигра Among Us продолжает покорять сеть, поклонники этого очень популярного проекта создают оригинальные работы. О самых интересных адаптациях читайте в новом материале от Games24.

Рождественская песня в видеоигре Among Us

Энтузиасты с youtube-канала UMadBroYolo опубликовали праздничный кавер на популярную песню "All I Want for Christmas Is You". Блогеры в этом видео показали приключения персонажей игры Among Us под этот известный трек. Кавер полностью состоит из звуков видеоигры, никаких дополнительных не использовалось. Происхождение каждого задействованного для этой работы звука можно увидеть на видео. Пользователям очень понравилась такая адаптация этой песни, а в комментариях под этим видео они похвалили авторов.

Кавер на песню "All I Want for Christmas Is You" в видеоигре Among Us – видео

Происхождение предателей в видеоигре Among Us

На youtube-канале 3D Print Guy по мотивам игры Among Us вышла еще одна адаптация в кинематографическом стиле. Вторая часть стала приквелом, в которой автор попытался объяснить происхождение предателей. В адаптациях 3D Print Guy предателями были неизвестные и разумные инопланетные существа. Автор отметил, что на этот раз он ориентировался на следующие работы: "Чужой", "Нечто" и "Сквозь горизонт". Фанаты получили короткометражный хоррор, который выполнен на высоком уровне. Адаптация очень понравилась пользователям, она уже собрала более миллиона просмотров на платформе youtube. Первую часть можно посмотреть по этой ссылке.

Смотрите короткометражный хоррор по мотивам игры Among Us – видео

Among Us в древней Японии

На платформе reddit сейчас популярен пост пользователя с никнеймом 3rgoProxy. Художник нарисовал несколько работ в стиле японской ксилографии. Автор воспроизвел моменты, которые узнает каждый поклонник видеоигры Among Us: попытка убийства и сам момент убийства, а также вентиляционные шахты и задания с электрическими проводами. Этот пост на платформе reddit уже собрал более 30 тысяч лайков.

Работы пользователя 3rgoProxy / reddit