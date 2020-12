Шанувальники відеогри Among Us створили кавер на відому різдвяну пісню, який складається зі звуків гри. Один блогер спробував пояснити походження зрадників, вийшло відео у стилі "Чужого". А на reddit набуває популярності пост користувача 3rgoProxy, де персонажі з цієї гри зображені у вигляді самураїв.

Відеогра Among Us продовжує підкорювати мережу, шанувальники цього дуже популярного проєкту створюють оригінальні роботи. Про найцікавіші адаптації читайте у новому матеріалі від Games24.

Різдвяна пісня у відеогрі Among Us

Ентузіасти з youtube-каналу UMadBroYolo опублікували святковий кавер на популярну пісню "All I Want for Christmas Is You". Блогери у цьому відео показали пригоди персонажів гри Among Us під цей відомий трек. Кавер повністю складається зі звуків відеогри, жодних додаткових не використовувалося. Походження кожного задіяного для цієї роботи звука можна побачити на відео. Користувачам дуже сподобалася така адаптація цієї пісні, а у коментарях під цим відео вони похвалили авторів.

Кавер на пісню "All I Want for Christmas Is You" у відеогрі Among Us – відео

Походження зрадників у відеогрі Among Us

На youtube-каналі 3D Print Guy за мотивами гри Among Us вийшла ще одна адаптація у кінематографічному стилі. Друга частина стала приквелом, у якій автор спробував пояснити походження зрадників. У адаптаціях 3D Print Guy зрадниками були невідомі та розумні інопланетні створіння. Автор відзначив, що цього разу він орієнтувався на такі роботи: "Чужий", "Щось" та "Крізь обрій". Фанати отримали короткометражний хоррор, який виконаний на високому рівні. Адаптація дуже сподобалася користувачам, вона вже зібрала понад мільйон переглядів на платформі youtube. Першу частину можна переглянути за цим посиланням.

Дивіться короткометражний хоррор за мотивами гри Among Us – відео

Among Us у стародавній Японії

На платформі reddit зараз популярний пост користувача з нікнеймом 3rgoProxy. Художник намалював декілька робіт у стилі японської ксилографії. Автор відтворив моменти, які впізнає кожен шанувальник відеогри Among Us: спроба вбивства та сам момент вбивства, а також вентиляційні шахти та завдання з електричними проводами. Цей пост на платформі reddit вже зібрав понад 30 тисяч лайків.

