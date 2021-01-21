Піксельні The Witcher 3 та The Last of Us: художник створює чарівні роботи за мотивами ігор
Британський художник створює дуже цікаві роботи у стилі піксель-арту за мотивами популярних ігор. Цікаво, що його проєкти сподобалися не лише звичайним користувачам, а також й розробникам відомих відеоігор.
Британський художник з нікнеймом Woostar опублікував у своєму твіттері серію дуже оригінальних робіт. Він зображує популярні відеоігри у стилі піксель-арту, який дуже подобається користувачам у мережі.
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Активно публікувати роботи за мотивами відеоігор цей художник почав лише на початку січня. До цього часу він створював цікаві піксель-арти, але такого шаленого попиту вони не мали. Woostar перетворює різноманітні відеоігри у чарівні та анімовані гіфки. Користувачі у захваті від цих піксель-артів, а останні його роботи зібрали тисячі лайків та сотні ретвітів. Також цікаво, що навіть розробники відеоігор відзначають його оригінальні роботи.
Геймдиректор The Last of Us Ніл Дракманн написав, що він би хотів зіграти у піксельну варіацію своєї гри. Також ці роботи відмітили представники CD Projekt RED (The Witcher 3: Wild Hunt та Cyberpunk 2077), Sucker Punch (Ghost of Tsushima) та Sony Santa Monica (God of War). Ми також пропонуємо вам ознайомитися з роботами Woostar.
Cyberpunk 2077
The Witcher 3: Wild Hunt
The Last of Us
Half-Life
Ghost of Tsushima
God of War
Final Fantasy IX
Control
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