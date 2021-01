Британський художник створює дуже цікаві роботи у стилі піксель-арту за мотивами популярних ігор. Цікаво, що його проєкти сподобалися не лише звичайним користувачам, а також й розробникам відомих відеоігор.

Британський художник з нікнеймом Woostar опублікував у своєму твіттері серію дуже оригінальних робіт. Він зображує популярні відеоігри у стилі піксель-арту, який дуже подобається користувачам у мережі.

Піксель-арт – напрямок цифрового мистецтва, яке полягає у створенні зображень на рівні пікселів.

Активно публікувати роботи за мотивами відеоігор цей художник почав лише на початку січня. До цього часу він створював цікаві піксель-арти, але такого шаленого попиту вони не мали. Woostar перетворює різноманітні відеоігри у чарівні та анімовані гіфки. Користувачі у захваті від цих піксель-артів, а останні його роботи зібрали тисячі лайків та сотні ретвітів. Також цікаво, що навіть розробники відеоігор відзначають його оригінальні роботи.

Геймдиректор The Last of Us Ніл Дракманн написав, що він би хотів зіграти у піксельну варіацію своєї гри. Також ці роботи відмітили представники CD Projekt RED (The Witcher 3: Wild Hunt та Cyberpunk 2077), Sucker Punch (Ghost of Tsushima) та Sony Santa Monica (God of War). Ми також пропонуємо вам ознайомитися з роботами Woostar.

Cyberpunk 2077

The Witcher 3: Wild Hunt

The Last of Us

Half-Life

Ghost of Tsushima

God of War

Final Fantasy IX

Control