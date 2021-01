Британский художник создает очень интересные работы в стиле пиксель-арта по мотивам популярных игр. Интересно, что его проекты понравились не только обычным пользователям, а также и разработчикам известных видеоигр.

Британский художник с никнеймом Woostar опубликовал в своем твиттере серию очень оригинальных работ. Он изображает популярные видеоигры в стиле пиксель-арта, который очень нравится пользователям в сети.

Пиксель-арт – направление цифрового искусства, которое состоит в создании изображений на уровне пикселей.

Активно публиковать работы по мотивам видеоигр этот художник начал лишь в начале января. К этому времени он создавал интересные пиксель-арты, но такого бешеного спроса они не имели. Woostar превращает различные видеоигры в волшебные и анимированные гифки. Пользователи в восторге от этих пиксель-артов, а последние его работы собрали тысячи лайков и сотни ретвитов. Также интересно, что даже разработчики видеоигр отмечают его оригинальные работы.

Геймдиректор The Last of Us Нил Дракманн написал, что он бы хотел сыграть в пиксельную вариацию своей игры. Также эти работы отметили представители CD Projekt RED (The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077), Sucker Punch (Ghost of Tsushima) и Sony Santa Monica (God of War). Мы также предлагаем вам ознакомиться с работами Woostar.

Cyberpunk 2077

The Witcher 3: Wild Hunt

The Last of Us

Half-Life

Ghost of Tsushima

God of War

Final Fantasy IX

Control