Для Plague Inc. вийшло масштабне доповнення, яке має назву The Cure. Тепер у грі можна розробити вакцину та врятувати людство від пандемії.

Студія Ndemic Creations випустила нове доповнення до гри Plague Inc., яке називається The Cure. Тепер геймери зможуть боротися з вірусами та створювати вакцини.

Цікаво За Орду чи за Альянс: Blizzard випустила фірмові "медичні" маски – фото

У грі Plague Inc. потрібно створювати різноманітні форми захворювань (бактерії, віруси, мікроскопічні гриби) та знищувати людство. Але у цьому доповненні геймплей зміниться дуже сильно, тепер треба боротися з різними хворобами.

Доповнення створене за підтримки світових експертів з охорони здоров'я та спеціалістів з інфекційних хвороб. Засновник Ndemic Creations Джеймс Вон заявив:

Вісім років тому я не міг уявити, що реальний світ стане схожим на Plague Inc. або що моя гра зможе навчати та інформувати людей

Гравцям потрібно буде:

відправляти дослідницькі групи для пошуку нульового пацієнта

підвищувати кількість тестувань

вживати заходи для обмеження соціальних контактів (карантин чи закриття кордонів)

підтримувати економіку

добиватися підтримки суспільства

розроблювати вакцину

У новому доповненні для Plague Inc. гравці будуть створювати вакцину / світлина з сайту Ndemic creations

Plague Inc. Стратегічна відеогра, розроблена і видана британською компанією Ndemic Creations у 2012 році. Це симулятор поширення захворювання, заснований на досить складній і реалістичній моделі поширення епідемії. Завданням гравця є знищення життя на Землі.

Доповнення вийшло лише на системи з Android та iOS, але розробники обіцяють, що воно також з'явиться на PC та консолях. Plague Inc: The Cure буде безкоштовним для всіх гравців Plague Inc., поки COVID-19 не відступить.