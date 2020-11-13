Plague Inc. отримала масштабне доповнення: тепер треба боротися з вірусами
Для Plague Inc. вийшло масштабне доповнення, яке має назву The Cure. Тепер у грі можна розробити вакцину та врятувати людство від пандемії.
Студія Ndemic Creations випустила нове доповнення до гри Plague Inc., яке називається The Cure. Тепер геймери зможуть боротися з вірусами та створювати вакцини.
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У грі Plague Inc. потрібно створювати різноманітні форми захворювань (бактерії, віруси, мікроскопічні гриби) та знищувати людство. Але у цьому доповненні геймплей зміниться дуже сильно, тепер треба боротися з різними хворобами.
Доповнення створене за підтримки світових експертів з охорони здоров'я та спеціалістів з інфекційних хвороб. Засновник Ndemic Creations Джеймс Вон заявив:
Вісім років тому я не міг уявити, що реальний світ стане схожим на Plague Inc. або що моя гра зможе навчати та інформувати людей
Гравцям потрібно буде:
- відправляти дослідницькі групи для пошуку нульового пацієнта
- підвищувати кількість тестувань
- вживати заходи для обмеження соціальних контактів (карантин чи закриття кордонів)
- підтримувати економіку
- добиватися підтримки суспільства
- розроблювати вакцину
У новому доповненні для Plague Inc. гравці будуть створювати вакцину / світлина з сайту Ndemic creations
Plague Inc.Стратегічна відеогра, розроблена і видана британською компанією Ndemic Creations у 2012 році. Це симулятор поширення захворювання, заснований на досить складній і реалістичній моделі поширення епідемії. Завданням гравця є знищення життя на Землі.
Доповнення вийшло лише на системи з Android та iOS, але розробники обіцяють, що воно також з'явиться на PC та консолях. Plague Inc: The Cure буде безкоштовним для всіх гравців Plague Inc., поки COVID-19 не відступить.
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