Для Plague Inc. вышло масштабное дополнение, которое называется The Cure. Теперь в игре можно разработать вакцину и спасти человечество от пандемии.

Студия Ndemic Creations выпустила новое дополнение к игре Plague Inc., которое называется The Cure. Теперь геймеры смогут бороться с вирусами и создавать вакцины.

В игре Plague Inc. нужно создавать разнообразные формы заболеваний (бактерии, вирусы, микроскопические грибы) и уничтожать человечество. Но в этом дополнении геймплей изменится очень сильно, теперь надо бороться с различными болезнями.

Дополнение создано при поддержке мировых экспертов по здравоохранению и специалистов по инфекционным болезням. Основатель Ndemic Creations Джеймс Вон заявил:

Восемь лет назад я не мог представить, что реальный мир станет похожим на Plague Inc. или что моя игра сможет обучать и информировать людей

Игрокам нужно будет:

отправлять исследовательские группы для поиска нулевого пациента

повышать количество тестирований

принимать меры для ограничения социальных контактов (карантин или закрытие границ)

поддерживать экономику

добиваться поддержки общества

разрабатывать вакцину

В новом дополнении для Plague Inc. игроки будут создавать вакцину / фотография с сайта Ndemic creations

Plague Inc. Компьютерная стратегическая игра, разработанная и изданная британской компанией Ndemic Creations в 2012 году. Это симулятор распространения заболевания, основанный на достаточно сложной и реалистичной модели распространения эпидемии. Задачей игрока является уничтожение жизни на Земле.

Дополнение вышло только на системы с Android и iOS, но разработчики обещают, что оно также появится на PC и консолях. Plague Inc: The Cure будет бесплатным для всех игроков Plague Inc., пока COVID-19 не отступит.