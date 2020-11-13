Plague Inc. получила масштабное дополнение: теперь надо бороться с вирусами
Для Plague Inc. вышло масштабное дополнение, которое называется The Cure. Теперь в игре можно разработать вакцину и спасти человечество от пандемии.
Студия Ndemic Creations выпустила новое дополнение к игре Plague Inc., которое называется The Cure. Теперь геймеры смогут бороться с вирусами и создавать вакцины.
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В игре Plague Inc. нужно создавать разнообразные формы заболеваний (бактерии, вирусы, микроскопические грибы) и уничтожать человечество. Но в этом дополнении геймплей изменится очень сильно, теперь надо бороться с различными болезнями.
Дополнение создано при поддержке мировых экспертов по здравоохранению и специалистов по инфекционным болезням. Основатель Ndemic Creations Джеймс Вон заявил:
Восемь лет назад я не мог представить, что реальный мир станет похожим на Plague Inc. или что моя игра сможет обучать и информировать людей
Игрокам нужно будет:
- отправлять исследовательские группы для поиска нулевого пациента
- повышать количество тестирований
- принимать меры для ограничения социальных контактов (карантин или закрытие границ)
- поддерживать экономику
- добиваться поддержки общества
- разрабатывать вакцину
В новом дополнении для Plague Inc. игроки будут создавать вакцину / фотография с сайта Ndemic creations
Plague Inc.Компьютерная стратегическая игра, разработанная и изданная британской компанией Ndemic Creations в 2012 году. Это симулятор распространения заболевания, основанный на достаточно сложной и реалистичной модели распространения эпидемии. Задачей игрока является уничтожение жизни на Земле.
Дополнение вышло только на системы с Android и iOS, но разработчики обещают, что оно также появится на PC и консолях. Plague Inc: The Cure будет бесплатным для всех игроков Plague Inc., пока COVID-19 не отступит.
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