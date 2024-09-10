PlayStation більше не надаватиме українцям безоплатну підписку PS Plus

Українські користувачі підписки PS Plus від PlayStation більше не зможуть отримувати безкоштовне продовження обслуговування. Sony повідомила про те, що в листопаді збігає останній місяць, після чого з карток користувачів сервісу стягуватиметься плата за користування платформою.

Про те, що Sony припиняє підтримку українських користувачів PS Plus Games 24 писало ще на початку серпня. Тоді лише невелика кількість користувачів отримали такі попередження. Зараз же Sony почала масове сповіщення про припинення акції, яка тривала від початку повномасштабного вторгнення.

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Sony інформує про завершення безкоштовної підтримки PS Plus в Україні / Скриншот Games 24

Таким чином, починаючи з листопада, українці, з яких не стягувалася плата за сервіс PlayStation Plus, знову зіткнуться з автоматичним списанням коштів з банківської картки.

Ціни на PlayStation Plus в Україні

PlayStation Deluxe – 369 гривень на місяць.

PlayStation Extra – 319 гривень на місяць.

PlayStation Essential – 209 гривень на місяць.

Якщо ви не плануєте надалі користуватися підпискою PS Plus, важливо скасувати автоматичне продовження перейшовши за відповідним посиланням в листі, або ж в налаштуваннях підписки на консолі PlayStation.