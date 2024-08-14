PlayStation припинить надавати українцям безкоштовний доступ до підписки

Схоже вже з листопада компанія Sony припиняє надання українцям безкоштовного доступу до підписки PlayStation Plus. Користувачі почали отримувати відповідні повідомлення від компанії на свої електронні скриньки.

У повідомленнях мовиться про те, що користувачі отримують останні два ваучери на 30 днів кожен, які покриють підписку ще на два місяці, інформує Games 24.

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Повідомлення від Sony PlayStation / Фото з соцмереж

Отже, з листопада в українців у яких не стягувалася оплата за сервіс PlayStation Plus, продовжить автоматично списуватися сума з банківської картки.

Ціни на PlayStation Plus

Play Station Deluxe – 369 гривень в місяць .

. Plau Station Extra – 319 гривень в місяць .

. Play Station Essential – 209 гривень в місяць.

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Нагадаємо, що Sony припинила стягувати плату за підписку у деяких українців з часу початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.