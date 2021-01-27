У фірмових крамницях PlayStation Store та Steam розпочалися тематичні розпродажі відеоігор. Вже зараз у цих магазинах можна придбати ігри зі знижками до 85%.

Джерело: 24 канал

У крамницях PlayStation та Steam стартували нові тематичні розпродажі відеоігор. Зараз там можна придбати чималу кількість цікавих проєктів за зниженою ціною. Ми відібрали для вас найцікавіші пропозиції із цих відомих онлайн-магазинів.

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PlayStation Store

У фірмовій крамниці PS Store відеоігри зі знижками до 85% можна буде придбати до 11 лютого. Розпродаж цього разу тематичний та присвячений ремастерам, ремейкам, а також різноманітним продовженням класичних ігор. Зі знижками можна придбати відеоігри для PS4, а з усіма пропозиціями можна ознайомитися за цим посиланням.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Grand Theft Auto: San Andreas – 267 гривень (-33%)

Resident Evil: Raccoon City Edition (RE2 + RE3) – 686 гривень (-60%)

Metro Redux – 160 гривень (-80%)

Assassin's Creed III Remastered – 373 гривні (-60%)

Tomb Raider: Definitive Edition – 80 гривень (-85%)

Far Cry 3 Classic Edition – 224 гривні (-70%)

God of War 3 Remastered – 266 гривень (-50%)

Doom (1993) – 67 гривень (-50%)

MediEvil – 373 гривні (-50%)

Devil May Cry HD Collection – 335 гривень (-50%)

Commandos 2 HD Remaster – 320 гривень (-40%)

Borderlands Legendary Collection – 447 гривень (-60%)

Dead Cells – 280 гривень (-50%)

Uncharted Collection – 266 гривень (-50%)

Burnout Paradise Remastered – 267 гривень (-60%)

Класичну відеогру Doom можна придбати зі знижкою лише у 50% / світлина з порталу The Verge

Steam

У фірмовій крамниці Steam стартував розпродаж відеоігор із серії Assassin's Creed. Зі знижками до 85% можна придбати просто ігри, а також різноманітні доповнення до них (всього 55 товарів). Варто відзначити, що відеогру Assassin's Creed Valhalla не вийде придбати зі знижкою у магазині Steam, бо ця гра відсутня у цьому сервісі. Розпродаж продовжиться до 1 лютого, а з усіма пропозиціями можна ознайомитися за цим посиланням.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Assassin's Creed – 45 гривень (-70%)

Assassin's Creed II Deluxe Edition – 45 гривень (-70%)

Assassin's Creed Brotherhood – 98 гривень (-67%)

Assassin's Creed Revelations – 74 гривні (-67%)

Assassin's Creed III Remastered – 305 гривень (-50%)

Assassin's Creed IV Black Flag – 98 гривень (-67%)

Assassin's Creed Unity – 68 гривень (-85%)

Assassin's Creed Rogue – 98 гривень (-67%)

Assassin's Creed Syndicate – 152 гривні (-75%)

Assassin's Creed Origins – 183 гривні (-80%)

Assassin's Creed Odyssey – 274 гривні (-70%)

Assassin's Creed Unity можна придбати у крамниці Steam за 68 гривень / світлина із крамниці Steam