В фирменных магазинах PlayStation Store и Steam начались тематические распродажи видеоигр. Уже сейчас там можно приобрести игры со скидками до 85%.

Источник​: 24 канал

В магазинах PlayStation и Steam стартовали новые тематические распродажи видеоигр. Сейчас там можно приобрести большое количество интересных проектов по сниженной цене. Мы отобрали для вас самые интересные предложения из этих известных онлайн-магазинов.

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PlayStation Store

В фирменном магазине PS Store видеоигры со скидками до 85% можно будет приобрести до 11 февраля. Распродажа на этот раз тематическая и посвященная ремастерам, ремейкам, а также разнообразным продолжением классических игр. Со скидками можно приобрести видеоигры для PS4, а со всеми предложениями можно ознакомиться по этой ссылке.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Grand Theft Auto: San Andreas – 267 гривен (-33%)

Resident Evil: Raccoon City Edition (RE2 + RE3) – 686 гривен (-60%)

Metro Redux – 160 гривен (-80%)

Assassin's Creed III Remastered – 373 гривны (-60%)

Tomb Raider: Definitive Edition – 80 гривен (-85%)

Far Cry 3 Classic Edition – 224 гривны (-70%)

God of War 3 Remastered – 266 гривен (-50%)

Doom (1993) – 67 гривен (-50%)

MediEvil – 373 гривны (-50%)

Devil May Cry HD Collection – 335 гривен (-50%)

Commandos 2 HD Remaster – 320 гривен (-40%)

Borderlands Legendary Collection – 447 гривен (-60%)

Dead Cells – 280 гривен (-50%)

Uncharted Collection – 266 гривен (-50%)

Burnout Paradise Remastered – 267 гривен (-60%)

Классическую видеоигру Doom можно приобрести со скидкой только у 50% / фотография с портала The Verge

Steam

В фирменном магазине Steam стартовала распродажа видеоигр из серии Assassin's Creed. Со скидками до 85% можно приобрести просто игры, а также различные дополнения к ним (всего 55 товаров). Стоит отметить, что видеоигру Assassin's Creed Valhalla не получится приобрести со скидкой в магазине Steam, потому что эта игра отсутствует в этом сервисе. Распродажа продлится до 1 февраля, а со всеми предложениями можно ознакомиться по этой ссылке.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Assassin's Creed – 45 гривен (-70%)

Assassin's Creed II Deluxe Edition – 45 гривен (-70%)

Assassin's Creed Brotherhood – 98 гривен (-67%)

Assassin's Creed Revelations – 74 гривны (-67%)

Assassin's Creed III Remastered – 305 гривен (-50%)

Assassin's Creed IV Black Flag – 98 гривен (-67%)

Assassin's Creed Unity – 68 гривен (-85%)

Assassin's Creed Rogue – 98 гривен (-67%)

Assassin's Creed Syndicate – 152 гривны (-75%)

Assassin's Creed Origins – 183 гривны (-80%)

Assassin's Creed Odyssey – 274 гривны (-70%)

Assassin's Creed Unity можно приобрести в магазине Steam за 68 гривен / фотография из магазина Steam