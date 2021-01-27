Ремейки, ремастери та Assassin's Creed: у PlayStation Store і Steam знижки на відеоігри до 85%

У фірмових крамницях PlayStation Store та Steam розпочалися тематичні розпродажі відеоігор. Вже зараз у цих магазинах можна придбати ігри зі знижками до 85%.
Джерело: 24 канал
У крамницях PlayStation та Steam стартували нові тематичні розпродажі відеоігор. Зараз там можна придбати чималу кількість цікавих проєктів за зниженою ціною. Ми відібрали для вас найцікавіші пропозиції із цих відомих онлайн-магазинів.
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У фірмовій крамниці PS Store відеоігри зі знижками до 85% можна буде придбати до 11 лютого. Розпродаж цього разу тематичний та присвячений ремастерам, ремейкам, а також різноманітним продовженням класичних ігор. Зі знижками можна придбати відеоігри для PS4, а з усіма пропозиціями можна ознайомитися за цим посиланням.
Класичну відеогру Doom можна придбати зі знижкою лише у 50% / світлина з порталу The Verge
У фірмовій крамниці Steam стартував розпродаж відеоігор із серії Assassin's Creed. Зі знижками до 85% можна придбати просто ігри, а також різноманітні доповнення до них (всього 55 товарів). Варто відзначити, що відеогру Assassin's Creed Valhalla не вийде придбати зі знижкою у магазині Steam, бо ця гра відсутня у цьому сервісі. Розпродаж продовжиться до 1 лютого, а з усіма пропозиціями можна ознайомитися за цим посиланням.
Assassin's Creed Unity можна придбати у крамниці Steam за 68 гривень / світлина із крамниці Steam