Нова залізяка не врятувала ситуацію

Після того, як Sony оголосила про намір повністю припинити підтримку фізичних дисків з 2028 року, офіційні сторінки PlayStation у соціальних мережах занурилися в мовчання на шість днів. Коли бренд нарешті "повернувся", він вирішив презентувати нове обладнання – бездротовий аркадний контролер FlexStrike Wireless для файтингів, пише видання TheGamer, яке першим це помітило.

Проте замість обговорення технічних переваг нового пристрою розробники отримали хвилю обурення. Цей пост став наочним прикладом ситуації, коли кількість негативних репостів та критичних коментарів значно перевищує кількість уподобань.

На платформі X ситуація виглядає особливо красномовно: анонс FlexStrike зібрав понад 63 тисячі коментарів, майже 17 тисяч репостів, тоді як кількість лайків ледь перетнула позначку в 10 тисяч. Геймери використовують кожну можливість, щоб нагадати Sony про своє незадоволення.

Деякі користувачі іронічно запитують, чи є цей контролер фізичним продуктом, чи його теж доведеться "завантажувати", натякаючи на нав'язливу диджиталізацію.

Масштаби протесту: від петицій до великої політики

Обурення спільноти не обмежилося лише грізними коментарями під постами. Наразі онлайн-петиція із закликом до Sony переглянути своє рішення та зберегти фізичні копії ігор зібрала понад 160 тисяч підписів станом на 7 липня. Гравці аргументують свою позицію тим, що позбавлення їх дисків – це пряма спроба обмежити права споживачів. Без фізичного носія користувач втрачає можливість перепродати гру, подарувати її або просто зберегти в колекції для нащадків.

Цікаво, що проти ініціативи Sony виступили не лише звичайні гравці, а й відомі постаті індустрії. Серед них легендарний розробник Хідео Кодзіма та колишній керівник PlayStation Шон Лейден, який відкрито не погодився зі зміною курсу компанії. Навіть у політичних колах Франції це питання викликало резонанс: відомий політик Жан-Люк Меланшон закликав до законодавчого втручання, щоб захистити право людей володіти фізичними копіями придбаних товарів.

Поважайте гравців: залиште диски або запропонуйте надійні варіанти обміну та резервного копіювання. Повністю цифровий формат – це не прогрес для всіх, і мої полиці з цим не згодні,

– заявила користувачка на ім'я Саманта у коментарях.

Контроль над екосистемою та проблема збереження ігор

Аналітики та журналісти вбачають у діях Sony спробу встановити абсолютний контроль над своєю екосистемою. Коли диски зникнуть, єдиним джерелом ігор залишиться офіційний магазин PlayStation Store, де компанія може самостійно встановлювати ціни, блокувати доступ до контенту в певних регіонах або навіть видаляти вже куплені ігри без можливості їх відновлення.

Попри те, що цифрові продажі справді демонструють ріст, повна відмова від фізичних носіїв створює величезну проблему для збереження ігрової спадщини. Історія знає багато випадків, коли через ліцензійні суперечки або закриття серверів ігри назавжди зникали з цифрових полиць. У таких ситуаціях саме диск залишається єдиним способом запустити улюблений проєкт через 10 – 20 років.