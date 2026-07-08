Новая приставка не спасла ситуацию

После того как Sony объявила о намерении полностью прекратить поддержку физических дисков с 2028 года, официальные страницы PlayStation в социальных сетях погрузились в молчание на шесть дней. Когда бренд наконец "вернулся", он решил представить новое оборудование – беспроводной аркадный контроллер FlexStrike Wireless для файтингов, пишет издание TheGamer, которое первым это заметило.

Однако вместо обсуждения технических преимуществ нового устройства разработчики получили волну возмущения. Этот пост стал наглядным примером ситуации, когда количество негативных репостов и критических комментариев значительно превышает количество лайков.

На платформе X ситуация выглядит особенно красноречиво: анонс FlexStrike собрал более 63 тысяч комментариев, почти 17 тысяч репостов, тогда как количество лайков едва превысило отметку в 10 тысяч. Геймеры используют любую возможность, чтобы напомнить Sony о своем недовольстве.

Некоторые пользователи иронично спрашивают, является ли этот контроллер физическим продуктом или его тоже придется "скачивать", намекая на навязчивую цифровизацию.

Масштабы протеста: от петиций до большой политики

Возмущение сообщества не ограничилось лишь гневными комментариями под постами. На данный момент онлайн-петиция с призывом к Sony пересмотреть свое решение и сохранить физические копии игр собрала более 160 тысяч подписей по состоянию на 7 июля. Игроки аргументируют свою позицию тем, что лишение их дисков – это прямая попытка ограничить права потребителей. Без физического носителя пользователь теряет возможность перепродать игру, подарить ее или просто сохранить в коллекции для потомков.

Интересно, что против инициативы Sony выступили не только обычные игроки, но и известные деятели индустрии. Среди них – легендарный разработчик Хидео Кодзима и бывший руководитель PlayStation Шон Лейден, который открыто не согласился с изменением курса компании. Даже в политических кругах Франции этот вопрос вызвал резонанс: известный политик Жан-Люк Меланшон призвал к законодательному вмешательству, чтобы защитить право людей владеть физическими копиями приобретенных товаров.

Уважайте игроков: оставьте диски или предложите надежные варианты обмена и резервного копирования. Полностью цифровой формат – это не прогресс для всех, и мои полки с этим не согласны,

– заявила пользовательница по имени Саманта в комментариях.

Контроль над экосистемой и проблема сохранения игр

Аналитики и журналисты видят в действиях Sony попытку установить абсолютный контроль над своей экосистемой. Когда диски исчезнут, единственным источником игр останется официальный магазин PlayStation Store, где компания может самостоятельно устанавливать цены, блокировать доступ к контенту в определенных регионах или даже удалять уже купленные игры без возможности их восстановления.

Несмотря на то, что цифровые продажи действительно демонстрируют рост, полный отказ от физических носителей создает огромную проблему для сохранения игрового наследия. История знает много случаев, когда из-за лицензионных споров или закрытия серверов игры навсегда исчезали с цифровых полок. В таких ситуациях именно диск остается единственным способом запустить любимый проект через 10–20 лет.