PlayStation закрили студію, яка займалася новою God of War

PlayStation оголосили про зупинку функціонування дочірньої студії, відомої кількома якісними проєктами та роботою над новою грою у франшизі God of War.

У березні 2026 року припинить своє інсування студія, яка подарувала світу ремейки відеоігор Shadow of the Colossus та Demon's Souls, повідомляє Gamerant.

PlayStation закривають одну зі своїх студій?

З 2006 року Bluepoint Games встигла попрацювати над великою кількістю проєктів, зокрема взявши участь у створенні God of War Ragnarok, Titanfall, PlayStation All-Stars Battle Royale, Uncharted: The Nathan Drake Collection та Gravity Rush Remastered.

Окрім того, саме ці розробники працювали над новою, не анонсованою частиною God of War, яка мала стати першим "live-service" проєктом у франшизі, але була скасована в січні 2025 року.

Вже з 1 березня 2026 року, як повідомляє Bloomberg, прининить своє існування і сама студія, а приблизно 70 співробітників втратять роботу.

Причиною такого рішення став "нещодавній огляд стану бізнесу" компанії.

Bluepoint Games – неймовірно талановита команда, а їхня технічна майстерність забезпечила винятковий досвід для спільноти PlayStation. Ми дякуємо їм за їхню пристрасть, креативність та майстерність,

– йдеться в офіційній заяві PlayStation з цього приводу.

Поки що незрозуміло чи буде PlayStation робити якісь кроки аби підтримати постраждалих від скорочення спеціалістів.

