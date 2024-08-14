Відомі усі учасники плей-оф IEM Cologne 2024 з Counter-Strike 2 – з ким та коли зіграють NAVI

Груповий етап IEM Cologne 2024 добіг кінця і всі учасники плей-оф масштабного турніру з Counter-Strike 2 відомі. Де опинилися NAVI та хто стане їхніми суперниками – читайте у матеріалі.

"Народжені перемагати" без проблем виграли групу A та потрапили одразу до півфіналу престижного турніру, але хто ж буде їхнім суперником? Це питання наразі залишається відкритим, інформує Games 24.

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Які команди потрапили у топ-6 IEM Cologne 2024

Нижню сітку групи A, після сенсаційної поразки у першому матчі, все ж виграли G2, в останньому поєдинку без проблем здолавши бразильців з paiN з рахунком 2:0.

У групі B тріумфаторами очікувано став ще один французький колектив – Team Vitality.

А ось фінал нижньої сітки подарував глядачам незабутнє дійство: матч Team Liquid та Faze. У цьому протистоянні обидва колективи мали усі шанси пройти далі, але на вирішальній мапі Mirage, саме останні здійснили неймовірний камбек, повернувшись у гру з рахунку 1:11 та врешті вигравши протистояння 2:1 за картами.

Отож, список учасників плей-оф IEM Cologne 2024 виглядає наступним чином:

NAVI

SAW

Team Vitality

MOUZ

G2

Faze

З ким зіграють "народжені перемагати"

Слід зазначити, що як переможці своїх груп NAVI та Team Vitality потрапили одразу до півфіналів.

Там українська організація отримає собі в суперники переможця чвертьфіналу G2 – MOUZ. Слід зазначити, що обидва ці колективи є досить складними суперниками, тож "народженим перемагати" в будь-якому випадку дістанеться гідний опонент.

За прогнозами букмекерів Favbet, NAVI має всі шанси на перемогу на IEM Cologne 2024. Коефіцієнт на їхній виграш – 2.75. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті ліцензованого букмекера Favbet.

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Своєю чергою Team Vitality чекатиме на тріумфатора матчу між SAW та Faze, де очевидними фаворитами є останні. Хоча й не варто скидати з рахунків португальський колектив, оскільки вони вже дивували нас на цьому IEM Cologne.

Сітка плей-оф / Скриншот з hltv

В будь-якому випадку, півфінальний матч Natus Vincere відбудеться 17 серпня о 20:00 за Києвом, а подивитися його як завжди можна буде на трансляції студії Maincast на Twitch.